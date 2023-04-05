Brezilya’nın güneyindeki Blumenau kentine bağlı Cantinho Bom Pastor isimli kreşe giren bir saldırgan çocuklara silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda dört çocuk hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere üç çocuk yaralandı.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin silahıyla polise teslim olduğunu bildirdi.

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, saldırıyı 'canavarlık' olarak nitelendirerek, bunun 'kabul edilemez, absürt bir nefret eylemi ve korkaklık olduğunu' söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ