İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Brentford'u 2-1 yendi.
Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United'ı ağırlayan Brentford, 45+1. dakikada Ivan Toney'nin penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Konuk takım, 54. dakikada David Raya'nın kendi kalesine ve 61. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.
Art arda 5. maçını kazanan Newcastle United, 56 puanla 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brentford ise 43 puanla 9. sırada kaldı.