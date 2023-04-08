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Art arda 5. maçını kazanan Newcastle United, 56 puanla 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brentford ise 43 puanla 9. sırada kaldı.

Konuk takım, 54. dakikada David Raya'nın kendi kalesine ve 61. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

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