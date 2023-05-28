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Brentford Manchester City maçı canlı izle şifresiz

Maç öncesinde City şampiyonluğu garantiledi. Gol krallığı yarışında da Haaland zirveyi kapattı.

Ivan Toney'nin FA bahis kurallarını ihlal ettiği için benzeri görülmemiş sekiz aylık uzaklaştırma haberi, Brentford'un geçen hafta Tottenham ile Londra derbisi hazırlıklarını tehdit etti, ancak Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa, İngilizlerin ayakkabılarını doldurma konusunda fazlasıyla yetenekli olduklarını kanıtladılar.

Harry Kane'in çarpıcı golü, kuzey Londra'daki çıkmazı kırmış olabilir, ancak Mbeumo, Wissa'yı unutulmaz bir galibiyetle yavaş bir Tottenham savunmasından yararlanmak için ayarlamadan önce iki güzel finiş elde ettiğinden, Spurs'ün boşa giden şansı onları ısırmak için geri geldi. İki yıl önce ilk Premier Lig promosyonunu elde eden bir takım için ilk yarıda bir yer artık garanti edildi ve Frank'in adamlarının Tottenham'ın bir puan gerisinde ve iki puan geride yer alarak Avrupa Konferans Ligi yerlerine kayması imkansız değil.

Aston Villa'dan - her ikisi de daha düşük gol farkına sahip - final haftasonuna gidiyor. Bu nedenle, Brentford, Spurs'ün Leeds United'ı yenemeyeceğini ve Villa'nın Brighton & Hove Albion'u özleyeceğini, gelecek sezon için bir Avrupa gezisi rezervasyonu yapacağını umarken ve küçük bir Paskalya hatasından sonra, Arıların dört ile tipe geri döndüğünü umarken, Man City'yi şaşırtmak zorunda kalacak. beş maçtan galibiyetler.

Arılar ayrıca tüm sezon boyunca evinde sadece iki kez kaybetti, Arsenal ve Newcastle United bu dönem Gtech Community Stadyumu'ndan maksimum ayrılan tek takımlar ve geçen sezon Leeds'te son maçlarında kaybetmiş olsalar da, Brentford takip etti son gündeki son dört karşılaşmalarında birini kazanıp birini kaybetme modeli - kesinlikle Man City parti otobüsünü karşılamadan önce iyi bir işaret.

Brentford Manchester City maçı hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak olan Brentford Manchester City maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Brentford Manchester City Maçı Şifresiz

Brentford Community Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 18:30'de başlayacak. Müsabakayı hakem John Brooks yönetecek.

Brentford Manchester City Maçı ne zaman, saat kaçta?

28 Mayıs günü saat 18:30'da oynanacak Brentford Manchester City maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Brentford Manchester City Maçının Hakemi Kim?

Bugünkü Brentford-Manchester City maçını John Brooks yönetecek

Brentford Manchester City Maçı İlk 11ler

Man City: Ederson, Walker (C), Ake, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Palmer, Mahrez, Foden, Alvarez

Brentford: Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Jensen, Janelt, Onyeka; Mbeumo, Wissa, Schade

Manchester City'un Eksikleri Kimler?

Leke James, Aaron Appindangoye ve Murat Paluli'nin sakatlıkları sürdüğü için kadroda yoklar.

Brentford Man City En Çok Kim Kazandı

Süper Lig'de Brentford ve Manchester City arasında büyük bir rekabet söz konusu. Oynanan 44 maçın 15'ini Manchester City kazanırken, Brentford da 15 maçta galip geldi, 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.