Siber güvenlik alanında geliştirdiği ürünler ve sunduğu çözümlerle markaların dijital dünyadaki itibarını koruma hedefiyle faaliyet gösteren Brandefense’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Sektörde 30 yılı aşkın süreyle çeşitli pozisyonlarda görev alan başarılı isim Hakan Uzun, Brandefense’in yeni CEO’su olarak atandı.

Kariyeri boyunca iletişim ve bilişim teknolojileri alanında önemli görevler üstlenen Uzun, tüm dünyada tanınan Siemens, Motorola, Forcepoint ve McAfee şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve ülke müdürlüğü pozisyonlarında bulundu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan deneyimli isim, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede bulunan yönetim bilişim sistemleri alanında tamamladı. Öte yandan, iş hayatı boyunca; sistem, ağ, güvenlik ve telekomünikasyon gibi farklı birimlerde ve pozisyonlarda çalışmalar yürüttü.

2023 yol haritası kapsamında geliştirilen stratejilerin ve planlamaların uygulanmasına öncülük edecek Uzun, şirketin küresel pazarlarda daha etkin rol oynaması amacıyla Brandefense ekibine liderlik edecek.

“Siber güvenlik ekosisteminin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz”

Kick Off toplantısının ardından Brandefense’teki yeni görevine dair değerlendirmelerde bulunan Brandefense CEO’su Hakan Uzun, Brandefense gibi proaktif, dinamik ve yenilikçi bir yapının parçası olmaktan heyecan duyduğunu vurguladı.

Ayrıca şirketin 2023 stratejilerine ve planlamalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Hakan Uzun şu ifadeleri kullandı:

“Brandefense’in yenilikçi vizyonuyla çizdiği yol haritası hepimizi heyecanlandırıyor. Kolektif bir akılla, Brandefense 2.0 mottosunu vurguladığımız bu yeni dönemde, küresel pazarlardaki iş kapasitemizi artırmak adına faaliyetlerimize hız kazandıracağız. Misyonumuz doğrultusunda, yeni stratejilerimizi ve planlamalarımızı hayata geçirmek hedefiyle de nitelikli ve dinamik ekibimizle ciddi adımlar atacağız. Bu sürece liderlik edeceğim için oldukça mutluyum. Sahip olduğumuz yapay zekâ güdümlü yeni nesil çözümlerimiz sayesinde müşterilerimizin dijital verilerinin güvenlik seviyesini artırarak, ihlallerinin tespit edilmesine ve yanıt sürelerinin büyük ölçüde azalmasına destek olacağız. Yapacağımız stratejik hamlelerle Türkiye’deki siber güvenlik ekosisteminin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi