Normalden daha yavaş bir kalp atış hızı olan bradikardi, bir kişinin istirahat halindeki kalp atış hızının dakikada 60 vuruşun altında olmasıdır. Peki, bradikardi belirtileri nelerdir? Tedavi olunmadığı taktirde ne gibi sorunlara yol açar? Nasıl teşhis edilir? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

Bradikardi Belirtileri Nelerdir?

-Göğüs ağrısı veya rahatsızlık

-Bilinç bulanıklığı

-Çabuk yorulma

-Bayılma veya bayılacak gibi olma hissi

-Baş dönmesi

-Nefes darlığı

Bradikardi Tedavi Olunmazsa Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Bradikardi tedavi olunmadığı taktirde; yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve en önemlisi kalp durması gibi sorunlara yol açar.

Bradikardi Nasıl Teşhis Edilir?

Bradikardiyi teşhis etmek oldukça kolaydır.

Bir elektrokardiyogram (EKG), yavaş kalp atış hızının olup olmadığını gösterecektir.

Doktorunuz gerekli görürse şu testleri de isteyebilir.

Başka testlere ihtiyaç duyulursa, bunlar şunları içerebilir:

Stres testi: Bazı kişilerde, sinüs düğümü hastalığı veya kalp bloğu yalnızca efor sırasında semptomlara neden olabilir. Bir stres testi bu vakaları teşhis etmeye yardımcı olabilir.

Uzamış ambulatuar EKG: Bu testte, holter takılır ancak normal günlük aktiviteleri yapabilirsiniz. Bu test aralıklı olarak ortaya çıkan bradikardilerin teşhisine de yardımcı olabilir.