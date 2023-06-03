Ünlü oyuncular Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası hala devam ederken, çift arasında yaşanan yasal sürecin ardından ortaya çıkan "kindarlık" iddiaları dikkat çekiyor. Pitt'in Jolie için kullandığı ifade, çiftin avukatları arasında da tartışmalara sebep oldu.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, boşanma süreçlerinin bir parçası olarak sahip oldukları Miraval Şatosu'nun mülkiyeti üzerinde anlaşmazlık yaşıyor. İki taraf da karşılıklı olarak birbirine dava açmış durumda. Ancak son zamanlarda, Pitt'in Jolie hakkında "kindar" ifadesini kullanması dikkatini çekti.

Angelina Jolie eski kocasını mahkemeye verdi

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'e karşı hukuk savaşını sürdürüyor. Jolie, Pitt'in kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddia edilen Miraval Şatosu şaraphanesiyle ilgili olarak milyonlarca dolarlık bir dava açtı. Jolie, Pitt'in kendisine sadece "sus payı" verdiğini öne sürüyor.

Brad Pitt: Angelina Kindar Biri

Brad Pitt'in avukatlarının elde ettiği belgelere göre, ünlü oyuncu Jolie'ye yönelik iddialarını ortaya koydu. CNN'nin belgeleri yayınlamasıyla, Pitt'in eski eşi Angelina Jolie'ye yönelik ifadeleri kamuoyunun gündemine geldi.

Pitt'in avukatlarına göre, Jolie'nin Miraval Şatosu'ndaki hisselerini "zarar vermek" amacıyla bir yabancıya satışını gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Pitt, Jolie'nin bu satışı gerçekleştirmesi için izin verdiğini öne sürerek Jolie'ye dava açtı.

Belgelerle Konuşan Pitt'in Avukatından Çarpıcı İddialar

Pitt'in belgelerinde Jolie'ye yönelik iddialar oldukça çarpıcı. Pitt, Jolie'nin kendisini "kindarlıkla" suçladığına karşılık olarak, Jolie'nin görüşmeleri sonlandırma kararının kasıtlı olduğunu ve amacının kendisine zarar vermek olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Pitt, Jolie'nin adımlarının yasadışı olduğunu ve kendisini zenginleştirmek amacıyla hareket ettiğini ileri sürüyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi