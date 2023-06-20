BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK

TAŞINIR MAL

S.NO PLAKA MODELİ MARKASI MUHAMMEN BEDEL GEÇ. TEMİNAT İhale Usulü Tarihi Saati Fiili DURUMU 1 63 UF 761 2015 Fiat Linea 332.500,00 TL 10.000,00 TL Açık İhale 23.06.2023 14:00 Aracın bakıma ihtiyacı vardır.

Yukarıda Özellikleri belirtilen Taşınır malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile, Başkanlık Makamında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

Taşınır mal satışlarındaki KDV, her türlü resim, harç ve vergi alıcıya aittir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ikametgah senedi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2023 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir Noterden tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Artırmaya girenlerin ihaleye çıkarılan malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın önceden mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir mesuliyet kabul edilmeyecektir. Bozova Belediyesine ait Hesap Bilgisi

Banka Adı: Ziraat Bankası Bozova Şubesi

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