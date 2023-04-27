Bozdağ'ın skandal sözlerine tepki yağdı, 'Şampanya' etiketi Twitter'da gündem oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur" ve "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine tepki yağdı. Şampanya etiketi, Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. Tepki gösteren binlerce twitter kullanıcısının içinde ünlü komedyen Şahan Gökbakar da yer aldı.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Eşraf Buluşması'nda konuştu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Bozdağ, çok konuşulacak bir çıkışta bulundu. Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim" dedi. Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılacağını ifade etti. Deprem bölgelerinde yeni kentler kurulacağını kaydeden Bozdağ, depreme dayanıklı konutların yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin yapılacağını anlattı. Şanlıurfa'da yeni dönemde çözüm eksenli politikaları ortaya koyacaklarını bildiren Bozdağ, yaşanan sorunları çözüm üreterek kentin gündeminden çıkaracaklarını söyledi. Türkiye'nin son 20 yılda büyük değişim yaşadığını aktaran Bozdağ, AK Parti iktidarlarında yatırım ve hizmetlerin ülkenin genelinde eş zamanlı yapıldığını belirtti. İktidarları döneminde yapılanları anlatan Bozdağ, çok sayıda ilki hayata geçirdiklerini, Türkiye'nin büyüdüğünü belirtti.

ÇOK KONUŞULACAK ŞAMPANYA ÇIKIŞI

Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğinin altını çizen Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti: "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır." "Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TEPKİ MESAJI

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!”