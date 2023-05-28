Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı.

Bakan Bozdağ, TAD Rasime Polat İlkokuluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.

Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."

Bakan Bozdağ, seçimlere katılımın da yüksek olacağını düşündüğünü aktararak şunları kaydetti:

"O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli, onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Şimdiden seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum." (AA)