Mesleki yeterlilik sertifikasına sahip Filli Ustam ustaları duvar yüzey koşullarını inceleyerek uygun bakım, ürün ve renk öneriyor, ince detaylarda kusursuz işçilik hedefliyorlar. Filli Boya denetiminde işini titizlikle yapan ustalarla çalışan dekorasyon tutkunlarına, tüm uygulama sürecinde Filli Boya iç cephe ürünlerini kullanmaları durumunda 2 yıl garantili boya ve uygulama yaptırmanın güven ve rahatlığı sunuluyor. 2016 yılından itibaren hizmet veren ve her geçen gün tavsiye ile daha çok dekorasyon tutkununa ulaşan Filli Ustam’da memnuniyet oranı hem hizmet sırasında, hem de sonrasında %95 seviyesinde.

Her ”Filli Ustam” Ustası Artık Birer Renk Uzmanı

Filli Boya, Filli Ustam platformunda yer alan 81 ildeki 2.000’in üzerinde özel eğitimli seçkin ustaya yılın renk trendleri eğitimi veriyor. Ustaların bu eğitim sayesinde dekorasyon tutkunlarına birer renk uzmanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Böylece yılın renk paleti ve yeni trendleri, profesyonel olarak, her eve özel aktarılıyor.

Verilen eğitimde; renk - mekan ilişkisi, ışık kaynağı etkisi, renklerin anlamları ustalara anlatılan konular arasında. Filli Boya’nın her sene hazırladığı yılın renk paleti ve bu palet içerisinde yer alan altı rengin birbirleriyle olan uyumu ve mekanlarda kullanımı da örnekler ile ustalara anlatılıyor. Yaşam alanlarının renklerini seçerken mekanın küçük ya da büyük olması, iyi ışık alıp almaması, tavanın alçak ya da yüksek olması gibi şartların önemi ustalara aktarılarak renklerin biçimsel görevleri hakkında bilgi veriliyor ve en güzel sonuç hedefleniyor.

Filli Ustam Nasıl Çalışır?

www.filliboya.com web sitesini ziyaret eden dekorasyon tutkunları, bulundukları il ve ilçede kendilerine en yakın lokasyondaki ustaların listesine ulaşıyor, usta listesinden diledikleri ustanın profiline girerek profil resimlerini, iş deneyimlerini, uzmanlık alanlarını, referanslarını ve müşteri anket puanlarını inceleyerek seçimlerini buna göre yapabiliyor. Seçilen ustaya, boya uygulaması yapılacak alan ve iletişim bilgileri iletilerek keşif talebi gönderiliyor. Talebini alan usta, müşteriyi 24 saat içinde arayarak keşif için randevulaşıyor. Yapılan keşif sonrası anlaşma sağlanan Filli Ustam ustası, karar verilen tarih ve saatte boya uygulama işlemine başlıyor. Boya uygulaması tamamlandıktan sonra yapılan uygulama 2 yıl boyunca Filli Boya tarafından boya ve uygulama garantisi altına alınıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ