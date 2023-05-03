Botoks:

Nedir? Botoks, botulinum toksin tip A adı verilen bir proteinin ticari adıdır. Kasları geçici olarak felç ederek kırışıklıkları ve çizgileri azaltır. Yüzdeki mimik kırışıklıkları, alındaki çizgiler ve kaz ayakları gibi bölgelerde sıklıkla kullanılır.

Nasıl uygulanır? Botoks, ince iğnelerle cilt altına enjekte edilir. İşlem öncesi, uygulama alanına lokal anestezik krem sürülebilir. Enjeksiyonlar doğru kaslara yapıldığında, çevredeki kaslar ve ifade kabiliyeti etkilenmez.

Sonuçlar ve süre: Botoks enjeksiyonlarının sonuçları genellikle 3 ila 7 gün içinde görülür ve etkileri yaklaşık 3 ila 6 ay sürer. Etkinlik süresi azaldıkça, kırışıklıklar ve çizgiler tekrar ortaya çıkabilir ve tekrarlanan enjeksiyonlar gerekebilir.

Dolgu:

Nedir? Dolgu, cildin altına enjekte edilen ve hacim kaybını telafi etmek veya kırışıklıkları doldurmak için kullanılan maddelerdir. Hyaluronik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve polikaprolakton gibi çeşitli dolgu maddeleri bulunmaktadır.

Nasıl uygulanır? Dolgu maddeleri, ince iğnelerle cilt altına enjekte edilir. İşlem öncesi lokal anestezik krem uygulanabilir. Dolgu maddeleri, dudak dolgunluğunu artırmak, yanaklara hacim kazandırmak ve nazolabial çizgiler gibi kırışıklıkları doldurmak için kullanılabilir.

Sonuçlar ve süre: Dolgu enjeksiyonlarının sonuçları hemen görülür ve etkileri dolgu türüne bağlı olarak 6 ay ila 2 yıl arasında sürebilir. Etkinlik süresi azaldıkça, hacim kaybı ve kırışıklıklar tekrar ortaya çıkabilir ve tekrarlanan enjeksiyonlar gerekebilir.

Botoks ve dolgu işlemleri, doğru uygulandığında etkili ve güvenli olabilir. Ancak, işlemlerin yan etkileri ve komplikasyonları olabileceğinden, bu tür işlemleri yalnızca deneyimli ve lisanslı bir estetik uzmana yaptırmak önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa sürelidir, ancak bazı durumlarda daha ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir.

Botoks ve dolgu işlemlerinin olası yan etkileri şunları içerir:

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve morarma

Baş ağrısı veya migren

Kas zayıflığı veya sarkması

Geçici his kaybı

Alerjik reaksiyonlar

Ciddi komplikasyonlar nadirdir, ancak şunları içerebilir:

Enfeksiyon

Dolgu maddesinin damarlarda pıhtılaşması ve ciltte nekroz (doku ölümü)

Sinir hasarı

Görme problemleri

Botoks ve dolgu işlemleri öncesi ve sonrası dikkatli bir değerlendirme ve uygun hasta seçimi, bu tür komplikasyonların riskini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Eğer olası yan etkiler hakkında endişeleriniz varsa, işlem öncesi doktorunuzla konuşarak tüm sorularınıza yanıt alabilir ve doğru kararı verebilirsiniz.