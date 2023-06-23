Dünyanın en çok tercih edilen kozmetik uygulamalarından botoks ve dolgu, yaz aylarında daha fazla sosyalleşilmesi ve bu uygulamaların mevsimsel tercih gerektirmemesi sebebiyle favoriler arasında yer alıyor. Ancak her iki uygulama da konunun uzmanı doktorlar tarafından yapılmadığı takdirde istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalınıyor.

Medikal Doktor Merve Oflaz, dolgu ve botoksta merdiven altı uygulamalardan şikayetle gelen hasta sayısının son dönemde arttığına dikkate çekerek, fiyattan ziyade doktorun profesyonelliğine ve kullanılan ürüne odaklanılmasını öneriyor.

Lifting, kırışıklık giderme, yüzdeki sarkmaların toparlanması ve boyun çizgilerinin giderilmesi gibi birçok alanda hizmet veren Estetik International, dolgu ve botoks gibi ameliyatsız tekniklerde de yaz aylarında etkili çözüm sunuyor. Öte yandan bu işlemi yaptıracak olanların doktorun profesyonelliğine ve kullandığı malzemeye dikkat etmesi öneriliyor.

Kısa süren, acısız bir işlem…

Botulinum Toksinin, halk arasında bilinen adıyla botoks uygulamasının estetik cerrahide sıkça kullanılan yöntemlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Medikal Doktor Merve Oflaz, “Göz çevresinde, alında, burun kenarlarında, kaşların orta kısmında, dudak çevresinde ve boyun bölgesinde oluşan çizgilerin giderilmesinde etkili bir çözüm olan botoks uygulaması, botilinum toksinin sorunlu bölgelere enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir işlemdir. Ayrıca terleme tedavisinde de sıklıkla kullanılır. Uygulama esnasında kullanılan enjeksiyon iğneleri oldukça ince uçludur ve acı vermez. Botulinum toksini enjeksiyonları sadece birkaç dakika sürmesi nedeniyle basit bir prosedür gibi görünse de deneyimli bir doktorun yapması gereken sanat ve bilimin buluştuğu hassas bir uygulamadır” dedi.

“Beklentileri doktora açıkça anlatılmalı”

Günümüzde dolgu malzemeleri kullanılarak yapılan gençleşme uygulamalarının da sıkça tercih edildiğini vurgulayan Merve Oflaz, “Geçen zamanla ve yerçekimi etkisiyle yüzde sarkmalar, yanakla dudak arasında derin çukurluklar, iki kaş arasında, alın kısmında çizgi şeklinde çukurlar oluşabilir. Yanaklardaki, elmacık kemiklerindeki çöküklüğü gidermek, ince dudakları dolgunlaştırmak, küçük çene uçlarını büyütmek ve sivilce çukurluklarını gidermek için de kullanılan dermal dolgular son dönemlerin en popüler işlemleri arasında yer alıyor. Dolgu maddelerinin kalıcılıkları, ne kadar süre dayandıkları ise içeriklerine ve enjekte edildikleri bölgeye göre değişiyor. Bazı dolgu maddeleri 6 ay sürerken, bazıları ise 2 yıl veya daha uzun sürer. Bireyler kendileri için en iyi seçimin ne olacağını belirlemek için bireysel ihtiyaçlarını ve beklentilerini doktoruna açıkça anlatmalı” şeklinde konuştu.