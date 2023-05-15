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Yüzde 37,3 isabet oranıyla maçı tamamlayan 76ers'ta Tobias Harris 19 sayı, 5 ribaunt, Tyrese Maxey 17 sayı ve Joel Embiid 15 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.AA

Play-off kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 25 yaşındaki Tatum, bir play-off serisinin 7. maçında en fazla sayı atan isim olarak kayıtlara geçti.

Celtics'i galibiyete 51 sayı, 13 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum taşıdı. Jaylen Brown da 25 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Celtics, sahasında 76ers'ı mağlup ederek konferans finalinde Miami Heat'in rakibi oldu.

Batı Konferansı'nda finalin adı belli oldu

Batı Konferansı'nda finalin adı belli oldu