Vigor Kültür Sanat tarafından düzenlenen konserde sanatçı, unutulmaz şarkılarını binlerce kişilik koro eşliğinde seslendirdi.

Gece boyunca Bostancı’da festival havası yaşatan Nil Karaibrahimgil, Tanju Babacan imzalı rengarenk kostümüyle de geceye damgasını vurdu.

Sanatçı, unutulmaz şarkıları ‘’Burası İstanbul’’ ‘’Kanatlarım Var Ruhumda’’ ‘’XL’’ ‘’ Akbaba’’ ‘’Hakkında Her Şey’’ ‘’Organize İşler Bunlar’’ ‘’Bütün Kızlar Toplandık’’ ‘’Rengarenk’’ ‘’Peri’’ ‘’Kek’’ ’’Resmen Aşığım’’ ‘’Pırlanta’’nın yanı sıra; küresel ısınmanın, su savaşlarının ve besinlerinin sağlıksız olduğunu ve çocuklar için bütün annelerin babaların uyanması gerektiğini vurgulamak için yazdığı ‘’Uyan Anne’’ şarkısını da seslendirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ