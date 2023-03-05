Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Kızılhaç'ın kentteki teşkilat sekreteri Zeljika İlic, yardımlar konusunda hassasiyet gösteren şehir halkına teşekkür etti.

İlic, toplanan yardımların yola çıktığını belirterek, gönüllülerin yardımların toplanması, paketlenmesi konusunda kendilerine destek olduğunu, vatandaşların açılan hesaplara ayrıca yardımda bulunabileceklerini söyledi.

Banja Luka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic de insani yardımların toplanması noktasında katkı veren vatandaşlarıyla gurur duyduğunu ve deprem bölgesindekilerin acılarını hissettiklerini ifade etti. (AA)