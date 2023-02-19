Bosna Hersek'teki Katolik cemaati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım topladı.

Katolik cemaati, ülke genelinde düzenlenen pazar ayininde, cemaat üyelerini Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere yardıma çağırırken, başkent Saraybosna'daki "İsa'nın Kalbi Katedrali"nde yardım kutuları açıldı.

Ayinde, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler ile Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin içinde bulunduğu zor durumlara dikkat çekildi.

Katolik cemaatince yapılan açıklamada, "Deprem felaketinden herhangi bir şekilde etkilenenlere manevi desteğimizi ifade etmek istiyor ve depremde hayatını kaybedenlerin ruhları için Tanrı'ya dua ediyoruz. Türkiye ve Suriye halkı için toplanan yardımlara katılım sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bihac'ta depremzedeler için koşu düzenlendi

Bosna Hersek'in Bihac şehrinde, 7 ile 60 yaş arası 50 kişinin katıldığı koşu düzenlendi. Koşudan elden edilen gelirin tamamının, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.

Koşunun organizatörlerinden Hasim Sabic, yaklaşık 5 kilometre koştuklarını ifade ederek, "Spor evrensel bir dil ve biz de bu şekilde insanlığımızı göstermek ve depremzedelere yardımda bulunmak istedik." dedi.

Sabic, katılımcıların koşu etkinliğiyle elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacak olmasından gurur duyduğunu kaydetti.

Sırbistan Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardım gönderdi

Sırbistan da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım gönderdi.

Sırbistan hükümetince hazırlanan ayni yardım, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un da katılımıyla Türkiye'ye yollandı.

İçinde 29 kışlık çadır, 500 battaniye, 2 gazlı mantar ısıtıcı, 50 mobil tuvalet, 1 jeneratör, 150 adet 5 kişilik mutfak seti, 500 plastik kova bulunan ayni yardım, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğüne gönderildi.