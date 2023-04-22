SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Şehitler Günü olarak kabul edilirken, bu kapsamda ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda eden binlerce şehit dualarla anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından Bosna Hersek İslam Birliğince 23 Ocak 1995'te alınan kararla Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Şehitler Günü olarak idrak edilirken, ülke genelindeki şehitliklerde anma programları düzenlendi.

Şehitler Günü'ne ilişkin merkezi program başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde yapılırken, buradaki programa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve şehit yakınları katıldı.

Becirovic, bu anlamlı günde, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerine ilişkin, "Kendisi uzun zamandır hem güvenlik hem de siyasi sorun olmaktadır. Batı'nın bunu anlaması gerekir." dedi.

Her fırsatta RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını söyleyen Dodik'e "ateşle oynama" mesajını ileten Becirovic, "Bosna Hersek hep vardı, her zaman da olacak. Bosna Hersek, tüm kötülüklerden daha büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'teki savaşta soykırımın yaşandığı ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda da Şehitler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bu arada, Hırvatistan'daki Boşnak Ulusal Konseyince başkent Zagreb'de düzenlenen programda ise Bosna Hersek'te savaş zamanı şehit olanlar için dualar edildi.