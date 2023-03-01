Nüfusunun yarısından fazlasını Müslüman Boşnakların oluşturduğu Bosna Hersek'te, 1992-1995'de yaşanan savaşın izleri hala tam olarak silinmezken savaşı sonlandıran ancak ülkeye dünyadaki en karmaşık siyasi sistemlerden birini getiren Dayton Barış Anlaşması, birçok noktada ülkenin önünü kesen sorunlara neden oluyor.

Halkın büyük çoğunluğu tarafından "miladı dolmuş bir anlaşma" olarak değerlendirilen anlaşmanın getirdiği karmaşık siyasi yapı da ülkenin istikrara kavuşmasını engelliyor.

Ülke, işsizlik ve genç nüfusunun Batılı ülkelere göç etmesi gibi önemli meselelerle mücadele ederken zengin doğal kaynaklara, önemli yatırım potansiyellerine, ucuz iş gücüne ve Avrupa'nın orta yerinde bulunması dolayısıyla stratejik konuma sahip olmasına rağmen çoğu zaman karmaşık yapısından kaynaklı "hantal" bürokrasinin mağduru oluyor. (AA)