10 ilde ve depremzedelerin nakledildiği alanlarda La Fontaine Orman Mahkemesi oyunu ile faaliyet göstermeye devam ediyor. Tiyatronun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara stresten uzak, keyifli birkaç saat geçirtmek için ‘La Fontaine Orman Mahkemesinde’ oyunumuz ikinci durağı olan Ankara’da depremzede çocuklarla buluştu.

2008 yılından bu yana, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini tiyatronun gücüyle çocuklara aşılayan Bosch Ev Aletleri, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ile çocuklarla bir gülümseme götürmek için yola çıktı. Çocukların doğa ile arasındaki bağın güçlenmesine destek olan Bosch, bu özel projeyle depremden etkilenen çocuklara ulaşıyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu iş birliği ile hayata geçen, Türkiye’yi 5 kez dolaşan, 600’ün üzerinde temsille yaklaşık 200 bin çocuğa ulaşan tiyatro, yeni oyun çalışmalarına devam ederken bir yandan da depremden etkilenen çocuklara ulaşıyor.

Tiyatronun var olduğu günden bugüne insan üstündeki en önemli etkisinin yol göstericilik olduğunu belirten oyuncu, yönetmen, Sakm Akademi Yaratıcı Drama Eğitmeni Melda Narin Güler; “Çocuklar için sosyal hayatın bir provası olması ve oyun oynama güdüsünü geliştirmesi en önemli sanatlardan biri olmasını sağlamıştır her zaman. Her yerde, zamanda ve mekanda oyun oynama hali, çocuk ve tiyatronun arasındaki bağın en ortak unsurudur. Söyleyecek sözünü, derdini ya da mutluluğunu sahne vesilesiyle aktarmak büyülü bir yol. Bu yüzden çocuklarımıza hitap eden her oyun onların gelişiminde çok önemli rol oynar.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ