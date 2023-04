Uzun yıllar Türkiye'nin farklı şehirlerinde doktor olarak hizmet veren; şimdilerde medikal estetik doktoru olarak görevine devam eden Dr. Elvan Elvan, profesyonel olarak adım attığı müzikal kariyerinde de son dönemlerde art arda ve istikrarlı bir şekilde yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Elvan Elvan, dinlerken anılarla yalnız kalacağımız, dünü bugünde hissederek, unutulmaya yüz tutmuş hatıraları yeniden hatırlayacağımız bir Yeşilçam Klasiği olan “Boş Çerçeve” ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Sözleri İsmet Nedim Saatçi'ye, müziği Şendoğan Ardıç'a ait olan şarkıya düzenlemesi ile yeniden hayat veren isim ise Tolga Kılıç oldu.

“Buruk bir tebessümle hafızama yer eden 'Boş Çerçeve' şarkısını hiç görmediğim ve tanışmadığım rahmetli babama ithafen seslendirdim. Gün gelecek her şey mazide kalacak ve yüreğinize saplanacak her boş çerçeve... Sevdiklerinizin kalbini her an yanınızda hissetmeniz ve hiç ayrılmamanız temennimle, dilerim ki dinlerken güzel hissettirir size' sözleriyle duygularını ifade eden güzel sanatçı Elvan Elvan, şarkıya kattığı başarılı yorumuyla da dikkat çekti.

Elvan Elvan'ın yeni şarkısı “Boş Çerçeve” tüm müzik platformlarında yayında.