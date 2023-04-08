Bundesliga'da zirve takibini devam ettirdi. Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Borussia Dortmund, Union Berlin'i 2-1'lik skorla devirdi. Sarı-siyahlılar, Bundesliga'da zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund'da fileleri 28'inci dakikada Donyell Malen ile 79'uncu dakikada Youssoufa Moukoko havalandırdı. Union Berlin'in golü 61'de Kevin Behrens'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, puanını 56 yaptı ve zirve takibini devam ettirdi. Union Berlin ise 51 puanda kaldı. Öte yandan Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 84'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Borussia Dortmund, Bundesliga'da gelecek hafta Stuttgart'a konuk olacak. Union Berlin ise Bochum'u ağırlayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ