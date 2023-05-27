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Dortmund Mainz 05 maçı canlı izle şifresiz

Bundesliga'da şampiyonluk haftasına hoş geldiniz. Maç öncesinde 1. sırada yer alan Dortmund, Bayern Münih'in iki puan önünde yer alıyor. Eğer Borussia Dortmund üç puana ulaşırsa şampiyon olacak. Borussia Dortmund berabere kalırsa ve Bayern Münih üç puana ulaşırsa, şampiyonluk el değiştirecek. Çünkü Bayern Münih ikili averajda ve normal averajda Dortmund'a üstünlük kuruyor.

Gol makinesi Erling Braut Haaland'ı sattıktan bir yıldan kısa bir süre sonra, çok az kişi Borussia Dortmund'un bir maç kala Bundesliga masasının zirvesinde olduğunu hayal ederdi, ancak teknik direktör Edin Terzic, Jurgen Klopp'un zaferinden bu yana ilk BVB patronu olmayı umuyor. Şampiyonluk ve nihayet on yıllık Bayern hakimiyetine son verdi.

Siyah-Sarılılar, son haftalarda Bayern'in bocalayan formundan yararlandı ve mevcut son 21 maçından 17 puan topladı ve Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach ve Augsburg'a karşı oynadıkları son üç maçın her birini ikna edici bir şekilde toplamda 14-2'lik skorla kazandı. Wolfsburg'a karşı 6-0'lık ve Mönchengladbach'a karşı 5-2'lik bir galibiyetin ardından, geçen Pazar, Bayern'in kaybetmesinden bir gün sonra Sebastian Haller (2) ve Julian Brandt'ın golleri sayesinde 10 kişilik Augsburg'a karşı kendi sahasında 3-0'lık bir galibiyet geldi.

RB Leipzig evinde 3-1. Dortmund, 15. maç gününden sonra eski lig liderleri Bayern'den dokuz puan gerideydi, ancak o zamandan beri, geçen hafta sonu zirveye çıkmadan önce farkı kademeli olarak kapattılar ve 2006-07'de Stuttgart'tan bu yana Bundesliga'da zirveye çıkan ilk takım oldular.

BVB, bu sezon Bundesliga'da Westfalenstadion'da oynadıkları 16 maçın 14'ünü kazanıp 1'ini berabere kalarak Bundesliga'daki en iyi iç saha rekoruna sahip olduklarından, Cumartesi günü zirve ve şampiyonluk için ihtiyaç duydukları üç puanı alacaklarından emin olacaklar. Ekim ayından bu yana üst üste 11 ev sahibi galibiyet serisi, aynı zamanda kulübün 1994'teki 12 rekorundan bu yana en iyi galibiyet serisi.

B Dortmund Mainz 05 maçı hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak olan Dortmund Mainz 05 maçı beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund Mainz 05 Maçı Şifresiz

Signal Iduna Park Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Marco Fritz yönetecek.

Dortmund Mainz 05 Maçı ne zaman, saat kaçta?

4 Ocak günü saat 20:00'da oynanacak Dortmund Mainz 05 maçı beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Dortmund Mainz 05 Maçının Hakemi Kim?

Bugünkü Dortmund-Mainz 05 maçını Marco Fritz yönetecek

Dortmund Mainz 05 Maçı İlk 11ler

Borussia Dortmund XI: Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Ryerson; Can, Guerreiro, Brandt; Malen, Adeyemi; Haller. Mainz: Dahmen, Barreiro, Bell, Caci, Fernandes, Hanche-Olsen, Kohr, Jae-Sung, Martin, Onisiwo, Stach.

Mainz 05'un Eksikleri Kimler?

Leke James, Aaron Appindangoye ve Murat Paluli'nin sakatlıkları sürdüğü için kadroda yoklar.

Borussia Dortmund Mainz En Çok Kim Kazandı

Süper Lig'de Dortmund ve Mainz 05 arasında büyük bir rekabet söz konusu. Oynanan 34 maçın 6'sını Mainz 05 kazanırken, Dortmund da 20 maçta galip geldi, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.