Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 2 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserde, incelikle seçilmiş eserlerden oluşan bir program izleyiciyle buluşuyor. Hem kendi ülkesinde hem dünyada pek çok prestijli yarışmanın birincisi ve solist olarak Concertgebouw Amsterdam, Leipzig Gewandhaus, Milan La Scala gibi orkestralarla konser vermiş olan İspanyol Ulusal Orkestrası’nın trompet sanatçısı Manuel Blanco’yu dinleme fırsatı bulacağımız konserde, BİFO’yu Emilia Hoving yönetecek. 2021 yılında Stockholm Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nı yönettiği konserin ardından Critics’ Spurs Prize’a layık görülen Hoving, Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası’nın konuk şeflerinden biri olarak kayıtlar dolduruyor. Hoving yönetimindeki orkestranın Sibelius’un Bahar Şarkısı ve Schumann’ın sevilen yapıtlarından biri olan 1. Senfoni’sinin seslendireceği konserde, başarılı trompet sanatçısı Blanco, Avusturyalı besteci Hummel’in Trompet Konçertosu’nu yorumlayacak.

Noise ve deneysel müzik Borusan Müzik Evi’nde birleşiyor

Farklı jenerasyondan iki öncü isim deneysel müzikte birleşiyor. Birçok avangard, endüstriyel, deneysel projeye de imza atan ve efsanevi Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan öncü müzisyen FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla Borusan Müzik Evi’nde veriyor. Müzisyenlerin solo gösterilerle başlayıp FM Einheit ve Batur Sönmez’in özel ortak performanslarıyla son bulacağı bu konser, 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

“Timuçin Şahin’s Flow State” Borusan Müzik Evi’nde

New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin’s Flow State grubu ile 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle bir araya geliyor.

Deneysel müziğin tüm renklerini sunan Anıl Eraslan, Borusan Müzik Evi’nde

Rüya, doğaçlama ve film arasındaki ilişkileri temel alan uzun soluklu bir belgesel projesinin parçası olan deneysel müzik topluluğu Dream Works, 17 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. İstanbul’daki doğaçlama müzik sahnesinin önde gelen isimlerinin yer aldığı grup, Osmanlı-Türk müziği, özgür doğaçlama ve elektro-akustik müzik etkilerini özgün bir kolaja dönüştüren albümleriyle dinleyenleri heyecan verici bir serüvenle baş başa bırakacak.

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınları

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlere ulaştırmaya devam ediyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserlerin kaydı Mart boyunca izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Konserler Borusan Klasik’te canlı yayında

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e, internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden; mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlara indirilebilecek “Karnaval” uygulamasıyla, ayrıca iPad için yine App Store’dan indirilebilecek “Karnaval Radyo” uygulamasından erişilebilir.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından temin ediliyor. Etkinliklerde, PDF bilet ve konser özelinde mobil cihazlardan belirlenen karekod gibi dijital bilet seçenekleri sunuluyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi