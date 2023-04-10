Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 13 Nisan Perşembe günü Carlo Tenan yönetimindeki konserde Belçikalı piyanist Denis Kozhukhin’e eşlik ederken 20 Nisan Perşembe günü ise sezona görkemli bir konser ile veda ediyor. Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden sunulan konser kayıtları ise dinleyicileri çağdaş müzikle buluşturmaya devam ediyor.

BİFO ve DENIS KOZHUKHIN

BİFO’nun piyanist Kozhukhin ile bir araya geldiği konserde, klasik ve romantik dönemin önemli bestecilerinden Beethoven ve Brahms’ın yapıtları seslendirilecek. Senfonik müzik, opera ve bale yorumları her geçen gün artan uluslararası bir ilgiyi üzerine çeken, derin bir çağdaş müzik kavrayışına sahip Carlo Tenan, 2010 yılında Kraliçe Elizabeth Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan Kozhukhin’le İstanbul’da ilk kez buluşacak. Bu özel konser, 13 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

BİFO ve MARLIS PETERSEN

BİFO, Nisan ayının son konserinde 20 Nisan Perşembe günü 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Konserin solisti ise Nürnberg’deki ilk sahne performansının ardından dikkatleri üzerine çeken, ardından Rhein, Berlin, Viyana, Londra ve Paris sahnelerinde başarılara imza atan, özellikle Alban Berg’in Lulu operasındaki başrol başarısıyla yıldızı parlayan koloratur soprano Marlis Petersen olacak. BİFO’yu bu konserde şef Patrick Hahn yönetecek.

BİFO & DENIS KOZHUKHIN

13 NİSAN 2023 Perşembe 20.00

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

BİFO & MARLIS PETERSEN

20 NİSAN 2023 Perşembe 20.00

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

borusansanat.tv’de konser yayınları devam ediyor

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri izleyenlere ulaştırmaya devam ediyor. Her hafta müzikseverlere keyifli bir program sunan platformda bu hafta ilk olarak Rembrandt Trio’nun Borusan Müzik Evi’nde verdiği konserin kaydı müzikseverler ile buluşuyor. 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak konser, iki hafta boyunca yayında olacak. Bununla birlikte 16 Nisan Pazar günü saat 11.30’da ise Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO’nun, viyolonsel sanatçısı Gautier Capuçon’a eşlik ettiği “BİFO & GAUTIER CAPUÇON” başlıklı konser yayına giriyor. Bu konser, bir hafta boyunca borusansanat.tv’de izlenebilecek. Konserlerin öncesinde, konser öncesi yapılan söyleşiler ekranlarınızda olacak.

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

REMBRANDT TRIO

15 Nisan 2023 Cumartesi 20.00

Rembrandt Frerichs piyano

Tony Overwater bas

Vinsent Planjer davul, perküsyon

Back on Stage (BoS) ile konser öncesi söyleşi

19.30-20.00

Rembrandt Trio, cazı ileriye taşımaya devam eden sanatsal merakları ve yenilikçi işbirlikleriyle uluslararası düzeyde tanınıyor. Hem 2007 hem 2014'te albümleri Hollanda’da Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Rembrandt Trio, cazın klasikle ve eskinin yeniyle bir araya geldiği albümlerini bu konserde izleyicilerle buluşturuyor.

BİFO & GAUTIER CAPUÇON

16 Nisan 2023 Pazar 11.30

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Sascha Goetzel şef

Gautier Capuçon viyolonsel

Aydın Büke ve Serhan Bali ile konser öncesi söyleşi

11.00-11.30

Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, 20. yüzyılın en çarpıcı örneklerinden biri olan Bahar Ayini’ni seslendiriyor. Bugün 20. yüzyıl müziğinde yepyeni bir ses dünyasının başlangıcına bir örnek olarak kabul edilen yapıt, BİFO’nun heyecan verici yorumuyla izleyenlerle buluşuyor.

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