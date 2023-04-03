Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 6 Nisan Perşembe günü Sascha Goetzel yönetiminde vereceği konserde müzikal şovların komik ikilisi Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo ile vurma sazlar sanatçısı Lucy Landymore’a eşlik ediyor. Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden sunulan konser kayıtları ise dinleyicileri müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Igudesman & Joo, BİFO ile buluşuyor

Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo coşkulu, kendine özgü ve tiyatrovari gösterilerinde mizahı, klasik müziği ve popüler kültüre yönelik birtakım göndermeleri bir araya getiriyor. Daha evvel New York Filarmoni, Chicago Senfoni Orkestrası, Los Angeles Filarmoni, Londra Filarmoni, Zürih Tonhalle Orkestrası ve Ulusal Santa Cecilia Akademisi Orkestrası gibi pek çok toplulukla aynı sahneyi paylaşan ikilinin hayranları arasında Hans Zimmer ve Billy Joel gibi isimler yer alıyor. 6 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek bu ilgi çekici konsere konuk olacak bir diğer isim ise ödüllü vurma sazlar sanatçısı Lucy Landymore.

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