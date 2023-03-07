Borusan Sanat, bu ay gerçekleştireceği konserlerin tüm gelirini, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bağışlayacak. 2 Mart’ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseriyle izleyicilerle yeniden buluşan kurum, 10, 11 ve 17 Mart’ta Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştireceği konserler ile afet bölgesindeki ihtiyaçlara destek olmaya devam ediyor.

Yeni müziğe dönük alternatif girişimleri çatısı altında birleştiren Borusan Müzik Evi, bu hafta iki ayrı konserde noise ile deneyselin, caz ile doğaçlamanın birlikteliğine kapılarını açıyor. 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de FM Einheit ve Batur Sönmez bir araya geliyor. 11 Mart Cumartesi günü saat 21.00’de ise Timuçin Şahin ve grubu Flow State izleyicisiyle buluşuyor.

Noise ve deneysel müzik, Borusan Müzik Evi’nde yankılanıyor

Farklı jenerasyondan iki öncü isim deneysel müzikte birleşiyor. Efsanevi Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan ve birçok avangart, endüstriyel ve deneysel projeye imza atan öncü müzisyen FM Einheit, Türkiye’de vereceği bu ilk konserde Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez ile bir araya geliyor. Müzisyenlerin solo gösterileriyle başlayıp ikilinin özel ortak performanslarıyla son bulacağı bu tarihi buluşma, 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde.

Timuçin Şahin ve grubu Flow State, Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor

New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin’s Flow State grubu ile 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle bir araya geliyor.

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