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2-3 Eylül’de Almanya’nın geçmiş dönemde F1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Hockenheim Pisti’nde gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi’nin 5. Ayak yarışlarında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) şampiyona için değerli puanlar kazandı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı hafta sonu yarışları öncesi getirilen performans dengeleyiciler sebebiyle sıralama turlarının yanı sıra yarışlarda da istediği hızlara ulaşamadı. İlk gün gerçekleştirilen yarışta Berkay Besler ve Tom Edgar ikilisi 37. sırada başladıkları yarışı 15. sırada bitirdiler.

Yağız Gedik ve Enzo Joulie ise 41. sırada başladıkları yarışta 29. sıraya kadar gelmişken diğer bir araçla yaşadıkları temas sonucu yarışı tamamlayamadılar.

Yarışın ikinci gününde Berkay Besler ve Tom Edgar ikilisi 19. sırada başladıkları yarışı 8. olarak bitirerek şampiyona için önemli puanlar elde ettiler ve son ayak öncesi GT4 Avrupa Serisi’nde ikinciliklerini korumayı başardılar. Yağız Gedik ve Enzo Joulie ikilisi ise ilk yarışta aldıkları temas sebebiyle ikinci yarışa katılamadılar.

GT4 Avrupa Serisi 6. Ayak Yarışları İspanya’da bulunan Barcelona Pisti’nde 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto, Supsan ve Glasurit’tir.