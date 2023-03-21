Borusan Holding, sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarına paralel içeriklerde ufuk açıcı buluşmalar serisi düzenliyor. Her ay düzenlenen Geleceğe İlham Buluşmaları’nda toplumsal cinsiyet eşitliği, gençler ve iklim krizi, doğa ve insan ilişkisi, insan ve teknoloji odağında sürdürülebilirlik gibi farklı konular ele alınıyor. EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru moderatörlüğünde düzenlenen buluşmaların Mart yayınında konukları, deprem felaketi sonrasında bölgede aktif bir şekilde yer alan ve kurduğu mutfaklarla binlerce kişiye sıcak yemek ulaştıran Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir ve Şef Türev Uludağ oldu.

“Dayanışmayı çok iyi bilen bir toplumuz”

Depremin meydana geldiği 6 Şubat itibarıyla hızlı bir şekilde koordine olarak bölgeye ulaşan ve burada mutfak kurarak depremzedelere, arama kurtarma ekiplerine ve gönüllülere sıcak yemek ulaştıran Ebru Baybara Demir, ekibiyle birlikte 4 şehirde yüzbinlerce öğün yemek çıkarırken sosyal fayda odağında da milyonlara ilham oluyor. Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucularından olan, girişimci, sosyal gastronomi şefi, afet döneminde de toplumsa faydayı gözeten anlayışı, girişimcilik ruhu ve koordinasyon yeteneği ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak için ekibiyle birlikte büyük bir efor sarf ediyor. Mutfak 24 saat boyunca çalışırken Türkiye’nin dört bir yanında pek çok gönüllü şef de bu zor süreçte ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. 5 mutfakta pişen yemeklerin sayısı 3.500.000 kabı geçerken sistemin sürdürülebilirliği için bölge halkından istihdam da sağlandı. Konunun artık yemek pişirip dağıtmak değil birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Ebru Baybara Demir, burada kalan insanların koşullarını iyileştirmenin ve hayata tutulabilmelerine destek vermenin, yaraya pansuman yapmanın değil, yarayı iyileştirmenin önemine değiniyor. “Türkiye çok büyük ve acı bir sınav verdi. Şunu gördük ki acıda da sevinçte de bir araya gelebilen ve dayanışmayı çok iyi bilen bir toplumuz” diyen Ebru Baybara Demir, bundan sonraki adımın ileriyi planlamak, kurulan sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu vurguluyor. Bölgede gönüllü ihtiyacının sürekli olduğunu altını çizen Şef Türev Uludağ ise “Burada artık yemek yapmanın ötesine geçtik. Herkes elini taşın altına koymalı. Birliktelik çok güçlü bir kelime. Bu kelimenin altını doğru paydaşlarla doldurursak ortaya bir değer çıkıyor. Herkesi kapsayarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor” diyor.

Borusan, yardım ve destekleriyle deprem bölgesinde

Topluma fayda sağlama misyonuyla hareket eden Borusan, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Depremin ilk günlerinde AFAD’a 10 milyon TL’lik fon aktaran kurum, afet bölgesinde ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere, maddi destek sağlamak isteyen Borusanlılar için Borusan Afet Destek Fonu oluşturdu ve 2 binden fazla çalışanla 5.6 milyon TL’lik nakdi bağış gerçekleştirdi. Bu fon ile ihtiyaç malzemesi alarak bölgeye sevk ettik. Ayrıca afetzedelerin acil ihtiyaç duyduğu uyku tulumu, ısıtıcı, kıyafet vb. ayni yardımlar da şirket ve Borusan Gönüllüleri organizasyonu ile toplandı. Şu ana kadar toplam 17 yardım aracı ihtiyaç bölgelerine sevk edildi. Bu desteklere ek olarak, Grup şirketlerimizin bölgeye göndermiş olduğu ayni destek yardımı ise ilk günden bugüne yaklaşık 30 milyon TL’yi buldu. Ayrıca 700’ü aşkın Okyanus Gönüllü Borusanlı, arama kurtarma ve sahada ihtiyaç olan diğer çalışmalarla ilgili destek verdi. Ayrıca Borusan Grubu ve Borusan Kocabıyık Vakfı, bölgedeki yaşam ve eğitim koşullarının yeniden oluşturulması ve iyileştirilmesi için bugüne kadar verilen desteklere ilave olarak önümüzdeki dönemde kullanılmak üzere 200 milyon TL kaynak ayırdı.