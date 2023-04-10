Farklı yaş gruplarından çocuklar 15 Nisan’da gerçekleşecek olan “Eğlenceli Sanat” atölyesinde soyut sanatla tanışacaklar, 16 Nisan’da ise “Tasarla Geliştir Teknoloji ile Değiştir” başlıklı atölyede çeşitli malzemeler kullanarak kendi tasarımlarını oluşturacaklar..

Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik atölyeleri, küçük sanatseverlere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölyelerde 7-10 ve 9-11 yaş aralığındaki çocuklar, Hibrit Mekanlar ve Kaosun Eşiği sergilerini gezdikten sonra yaratıcı çalışmalara imza atacak.

Sanatın eğlenceli yönü

15 Nisan Cumartesi günü saat 13.00-15.00 arasında Perili Köşk’te 7-10 yaş arası çocuklar için düzenlenecek “Eğlenceli Sanat” başlıklı atölye çalışması Hibrit Mekanlar sergi turu ile başlıyor. Gezide Kemal Önsoy’un üst üste kullandığı boya tabakalarıyla yarattığı soyut resim yakından incelendikten sonra, çocuklar her birinde farklı bir tekniği deneyerek oluşturdukları katmanları bir araya getirdikleri deneysel soyut çalışmalar ortaya çıkaracak.

Teknoloji ve sanatın buluşması

16 Nisan Pazar günü ise saat 13.00-15.00 arasında Perili Köşk’te 9-11 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenecek “Tasarla Geliştir Teknoloji ile Değiştir” atölyesi, Kaosun Eşiği sergi turu ile başlayacak. Evreler isimli beş heykelden oluşan özel üretim çalışma yakından incelenecek. Teknoloji, tasarım ve heykel kavramlarının irdeleneceği atölyede, yontu araçları, konstrüksiyon elemanları, dc motor, kablo ve pil gibi birbirinden farklı malzemeler kullanılarak, her katılımcının kendi tasarımını oluşturacağı, teknoloji ve sanatı buluşturan keyifli bir çalışma yapılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ