Hisse Senedi:

Bir şirketin ortaklarına sahip olduğunu gösteren ve şirketin kârından pay alma hakkı veren menkul kıymetlerdir. Hisse senetleri, borsada en sık işlem gören varlıklardan biridir.

Borsa Endeksi:

Belirli bir borsada işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçen bir göstergedir. Örneğin, Türkiye'de BIST 100 endeksi en yaygın kullanılan endekslerden biridir.

Alım-Satım Emri:

Bir hisse senedi veya diğer finansal varlığı satın almak veya satmak için verilen talimattır. Alım emri, hisse senedi fiyatının belirli bir seviyeye düşmesi durumunda otomatik olarak gerçekleştirilirken, satış emri ise fiyatın belirli bir seviyeye yükselmesi durumunda gerçekleştirilir.

Piyasa Emri:

Hemen gerçekleştirilmesi istenen bir işlem emridir. Piyasa emri, en iyi fiyatı almak veya satmak için mevcut piyasa koşullarına göre gerçekleştirilir.

Stop-Loss Emri:

Bir yatırımcının zararını sınırlamak için verdiği bir emirdir. Hisse senedinin belirli bir fiyat seviyesine düşmesi durumunda otomatik olarak satış işlemi gerçekleştirilir.

Limit Emri:

Bir hisse senedini belirli bir fiyattan satın almak veya satmak için verilen emirdir. Limit emri, belirlenen fiyat seviyesine ulaşıldığında gerçekleştirilir.

Likidite:

Bir finansal varlığın kolaylıkla nakde dönüştürülebilme yeteneğidir. Yüksek likiditeye sahip bir hisse senedi, daha kolay alınıp satılabilir.

Kar/Zarar:

Bir yatırımın kazanç veya kaybını temsil eder. Kar, bir varlığın satış fiyatının alış fiyatından daha yüksek olduğu durumu ifade ederken, zarar ise satış fiyatının alış fiyatından daha düşük olduğu durumu ifade eder.

Lot:

Hisse senetlerinin standart miktarlarına verilen isimdir. Bir lot genellikle belirli bir sayıda hisse senedini temsil eder. Örneğin, bir lot genellikle 100 adet hisse senedini ifade eder.

P/E Oranı:

Hisse senedinin fiyat-kazanç oranını temsil eder. P/E oranı, hisse senedinin piyasa fiyatının şirketin karına oranını gösterir. Yüksek P/E oranı, yatırımcılar tarafından büyüme potansiyeli olan bir şirketi işaret edebilir.

Dividant:

Şirketin kârından ortaklara dağıtılan temettüdür. Şirketin kârının bir kısmı, hissedarlarına nakit veya hisse senedi olarak temettü olarak dağıtılabilir.

Marjin:

Kaldıraçlı işlemlerde kullanılan bir terimdir. Yatırımcı, kendi sermayesinden daha yüksek bir miktarda işlem yapabilir. Marjin, yatırımcının hesap bakiyesinin bir yüzdesi olarak ifade edilir.

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