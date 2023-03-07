Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği toplantının ardından yapılan açıklamada, "Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır." ifadesine yer verildi. Millet İttifakı: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. IMF, mevcut ekonomik zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için üye ülkelerin finansman limitlerini geçici olarak artıracak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Yakuşev ve bazı yöneticilerin görevine son verdi.

Ne olacak?

Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, İngiltere’de Konut Fiyat Endeksi, Almanya’da Fabrika Siparişleri ön planda olacak. Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye 6 – 9 Mart’ta resmi ziyarette bulunacak. Fed Başkanı Powell, 7 – 8 Mart'ta Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak. ABD Başkanı Biden, 10 Mart'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek. BİST100 endeks, haftanın ilk işlem gününü güçlü alımlarla tamamladı. Cuma günü siyasi gelişmelere bağlı olarak baskılanan ve 22 g HO’dan tepki veren endeks, siyasi gelişmelerdeki sürprizlerle %3,5’e yakın değer kazandı. Bu süreçte en çok kazandıran sektör grubu bankacılık olurken, geçtiğimiz gün kaybettiren sektör olarak spor ön plana çıktı. Yurt dışında Fed’in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü olmasına karşın, enflasyona bağlı olarak bir sonraki faiz artırımında 50 baz puan faiz artırım ihtimalinin yükselmesi risk iştahını baskılıyor. Bugün Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi’nde sunum yapacak. Piyasalar ileriye dönül projeksiyonlar adına mesajlar arayacak. VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekleniyor. VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 5.770 - 6.100 fiyat aralığında işlem görerek günü 6.060 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 24.202 artarak 287.484 adet kontrat olarak gerçekleşti. VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.886 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 6.100’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.910 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 6.130 - 6.160 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 5.950 ve 5.910 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.