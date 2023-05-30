Son günlerde Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bankacılık endeksinin ivmelenmesiyle birlikte piyasada bir banka rallisi başladı. Bu durum, borsada işlem yapanları heyecanlandırıyor ve merak uyandırıyor. Peki, bu ralli yatırımcılar için bir para kazanma fırsatı mı? Bankaların değer kazanmasının arkasında ne gibi etkenler var? Bu yazıda, Borsa İstanbul'daki banka rallisinin nedenlerini ve yatırımcılar için olası getirilerini inceleyeceğiz. Hazırsanız, borsa dünyasında yaşanan bu hareketli döneme bir göz atalım.

Borsada Banka Rallisi

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksindeki hızlı yükselişin etkisiyle piyasada bir banka rallisi yaşanıyor. Bu ralli, haftanın ikinci işlem gününde daha da hız kazandı.

Banka hisselerinde görülen hızlı yükseliş, yeni işlem gününde ana tema olarak öne çıktı. Bankacılık endeksi günlük bazda yüzde 9'un üzerinde bir yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi de bu etkiden etkilenerek yüzde 3'ü aşan bir primle 5 bin puan sınırına dayandı.

En Çok Değer Kazanan Bankalar

Bankaların büyük çoğunluğu yüzde 8-9 bandında bir yükseliş yaşarken, en çok değer kazanan bankalar arasında Yapı Kredi, Akbank ve Garanti öne çıktı.

İş Bankası ve Vakıfbank yüzde 7-8 civarında bir artış kaydederken, Şekerbank ve Halkbank da bu seviyelere yakın primli bir şekilde seyrediyor.

Garanti, Yapı Kredi, Akbank, TSKB, İş Bankası, Şekerbank ve Vakıfbank, en çok kazandıran hisseler listesinde ilk sıralarda yer aldılar.

Dolar/TL'de Yükseliş Sürüyor

Borsadaki ralliye paralel olarak, dolar/TL kuru da hızlı bir çıkış gösterdi. Güne 20,11 seviyesinde başlayan kur, yüzde 1'i aşan bir yükselişle 20,35 seviyesini test etti.

Seçim sonrası ilk işlem gününde 20 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, bankalararası piyasada 20'nin üzerinde kapanarak ilk kez bir işlem gününü 20'nin üzerinde tamamladı.

Bu durum, döviz piyasasında da dikkat çeken bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Yenigün Haber Merkezi