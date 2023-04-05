Öncelikle, borsa yatırımına başlamadan önce bilinmesi gereken temel terimlerden bazıları şunlardır: hisse senedi, BIST, açığa satış, likidite, piyasa değeri, İMKB-100 endeksi, limitli emir, hacim, piyasa yapıcılığı, kâr marjı, temettü, stop-loss emri, Fiyat/Kazanç oranı ve teknik analiz. Bu terimler, borsa yatırımcılarının günlük işlemlerinde sıklıkla kullanılır ve yeni başlayanların bu terimlere aşina olması önemlidir.

Yeni başlayan borsa yatırımcıları için öneriler:

Araştırma yapın: Yatırım yapmadan önce şirketlerin finansal durumlarını, sektördeki konumlarını ve gelecek beklentilerini araştırın. Portföy çeşitlendirmesi: Yatırımlarınızı farklı sektörlerde ve farklı şirketlerde değerlendirmek, riskinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Sabırlı olun: Borsada başarılı olmak için sabırlı olmak ve panik yapmamak önemlidir. Hisse senedi fiyatları kısa vadeli dalgalanmalara maruz kalabilir, ancak uzun vadede değerli şirketler genellikle değer kazanır. Stop-loss emirleri kullanın: Zararlarınızı sınırlandırmak için stop-loss emirlerini kullanarak işlemlerinizi yönetin. Sürekli öğrenin: Borsa yatırımı sürekli öğrenme gerektirir. Yatırım stratejilerinizi ve tercihlerinizi zaman içinde gözden geçirerek geliştirin. Duygularınızı kontrol edin: Borsada başarılı olmak için duygularınızı kontrol altında tutmalı ve mantıklı kararlar vermelisiniz. FOMO (kaçırma korkusu) veya panik satışı gibi duygusal kararlar, yatırım hedeflerinize zarar verebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ