Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor.

Yeni haftaya zirvesini yenileyerek başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 1,88 değer kazanarak 5867 puanı gördü.

Tırmanışını sürdüren endeks, tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesi olan 5984 seviyesine ulaştı.

6000 PUAN SINIRINA YAKLAŞTI

BIST 100 endeksi böylece 6000 puan sınırına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Endeks saat 12.00 itibariyla, yüzde 3,69’luk yükselişle 5971 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

PMI VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.