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Türkiye’de 64 ilde 221 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek’in gong töreni Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ebebek Grup Üst Yöneticisi (CEO) Halil Erdoğmuş, ebebek yöneticileri, Ünlü Menkul Değerler yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, kurulduğu günden bu yana bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan ebebek'in yaygın mağaza ağı ve online satış kanalıyla geniş bir kitleye ulaşma başarısı gösterdiğini söyledi.

Ebebek'in mağazalaşma, online kanal ve diğer yatırımları için finansmanı sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettiğinin altını çizen Ergun, "Geleceğimiz olan çocuklarımız için, ebebek her daim ailelerin yanında yer almıştır. Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun.Ebebek, toplam 1,8 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 3,8 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Şirketimizi çok hayırlı bir yola çıktıkları için bir kez daha tebrik ediyorum. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. ebebek’e borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.