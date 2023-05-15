Açılışta bankacılık endeksi yüzde 9,54, holding endeksi ise yüzde 7,86 oranında azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri düşüşle başlarken, en fazla gerileyen sektör bankacılık oldu.

Analistler, bu durumu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azaltmasına bağladılar.

Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Saat 09.55.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

BIST 100 endeksi için belirlenen devre kesici sistemi, endekste anlık olarak yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması durumunda devreye giriyor. Bu sistem, yatırımcıların panik işlemleri sonucu zarar görmesini en aza indirmeyi hedefliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.