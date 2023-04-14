Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon verileri sonrasında "şahin" politikalarını sonlandırabileceği öngörülerine rağmen, Fed üyelerinin açıklamalarının fiyat artışının hala devam ettiğine dikkat çektiğini belirtti. Bu durum, Fed'in faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizlikleri sürdürüyor.

ABD'deki büyük bankalar JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektöründeki zorluklara rağmen net karlarını artırdı. ABD'de geçen ay iki orta ölçekli bankanın iflas etmesi, resesyon endişelerini artırsa da büyük bankaların dirençli kazançları sektörde daha fazla stres yaşanacağı endişelerini hafifletti.

Önümüzdeki hafta yurt içinde bütçe dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de New York Fed imalat endeksi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi yoğun veri gündemi yatırımcıların ilgisini çekecek.

Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyeleri destek konumunda olup, 5.150 ve 5.200 puanlar ise direnç olarak belirlenmiştir.

Kaynak:AA