Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.092,31 puandan kapanarak günü yüzde 3,40 değer kazancıyla tamamladı. İşlem hacmi 55,1 milyar lira düzeyine ulaştı ve endeks 167,68 puan artış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,31 ve holding endeksi yüzde 3,20 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,88 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD para politikalarına dair belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını belirtiyor. Çarşamba günü ABD enflasyon verilerinin, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD tarım dışı istihdam verisi, 236 binle beklentilere paralel gerçekleşti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs toplantısındaki kararlarıyla ilgili piyasa beklentilerini önemli ölçüde etkiledi.

Analistlere göre, veri öncesi piyasa beklentileri, Fed'in gelecek ay yüzde 45 olasılıkla 25 baz puanlık faiz artıracağı yönündeydi; ancak veri sonrası bu ihtimal yüzde 64'e yükseldi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi verisi, yurt dışında ise IMF küresel ekonomik görünüm raporu, Çin enflasyon verisi ve Avro Bölgesi perakende satış verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Kaynak:AA