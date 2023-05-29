Borsa İstanbul İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan'nın seçilmesi ile birlikte belirsizliğin kalkması ile birlikte %5'e varan yükseliş ile güne devam ediyor. Ekonomi yönetimininde kimin olacağıda belli olduktan sonra yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. Seçimlerin sonuçlanmasının ardından BİST yüzde 2.52 oranında yükselişle 4696 puandan açıldı. Şu sıralar BİST yüzde 4.38 oranında primle 4.781 puandan işlem görüyor.

Dolar 20.0637 lira, euro 21,5602 lira, gram altın ise 1253 lira seviyelerinden işlem görüyor.

“5000 PUANA YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ”

Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin

Ata Yatırım stratejisti Batuhan Özşahin, Borsa İstanbul’da güçlü yükselişin olacağını söyledi. Özşahin, öncelikle BİST’in 5000 puan seviyesine hareket edeceğini belirtti.

Özşahin’in değerlendirmeleri şöyle:

Seçim belirsizliğinin geride kalmasından sonra piyasaların haftaya pozitif başlamasını bekliyoruz. Zaten bunun ilk işaretlerini Cuma günü görmüştük. Öncelikli olarak borsanın yükselmesini ve 5,000 seviyesine doğru bir hareket yapmasını bekliyoruz.

Bu hafta piyasalar pozitif olacaktır; daha sonra yeni Ekonomi takımının ve uygulanacak ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamalarını bekleyip, önümüzdeki dönem için kararlarını ona göre verecektir.