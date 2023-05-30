Seçimlerin tamamlanması ile belirsizlik yaratan önemli bir konu başlığının geride kalması haftaya başlarken risk iştahının belirgin şekilde destek bulmasını sağladı. Özellikle Borsa İstanbul sonuçlara kuvvetli bir tepki verirken döviz kurlarında ise bankalararası piyasa ile serbest piyasa arasındaki makasın daralması dikkat çekti. Seçim sonrasında piyasaların ana gündem maddesini ise yeni kabine oluşturuyor. Bu noktada YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi açıklaması bekleniyor. Tahminler açıklamanın Cuma günü yapılacağı yönünde. Cumhurbaşkanı’nın “uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi" vurgusunda bulunması özellikle ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğini odak noktasına taşımış durumda. Bu vurgu aynı zamanda risk iştahını da destekleyen bir zemin yaratıyor.

TL: Cuma günü bankalararası piyasada 20 seviyesinin üzerini test eden USD/TL kuru yeni haftaya 20,10 seviyesine yaklaşarak başlangıç yaptı. Dolar endeksinin ise geçtiğimiz hafta sergilediği güçlü görünümü devam ettirmekte zorlandığını gördük. Her ne kadar bunda dün ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisi bulunsa da borçlanma tavanında uzlaşmanın sağlanmış olması ve bu hafta Kongre’de oylamanın yapılmasının beklenmesi de dolar endeksinde ivme kaybına neden olmuş görünüyor. Makroekonomik veri tarafında ise dün yurt içinde ekonomik güven endeksini takip ettik. Nisan ayında 102,2 değerini alan endeks Mayıs ayında 103,7 seviyesine yükseldi. Bugün ise dış ticaret dengesini izleyeceğiz.

Borsa İstanbul: Uzun bir süre beklemede kalmayı tercih eden yatırımcıların seçimlerin yarattığı belirsizliğin ortadan kalkması ile daha aktif olması hareketli bir gün görmemizi sağladı. Bu hareketliliğin bir süre daha devam etmesi sürpriz olmayacaktır. Bu noktada Borsa İstanbul seçim sonrasındaki ilk işlem gününe oldukça iyimser bir zeminde başlarken BIST-100 endeksi teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 4700 puan seviyesinin üzerine yükselmeyi başardı. Bu noktanın üzerinde kalınmasının kısa vadeli teknik görünümün iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda 4820 ve 4900 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Dün özellikle sınai endeksi güçlü bir performans sergilerken bankaların ise günün ikinci yarısında iyimserliğe katıldığını gördük.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5562 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5524, 5479, 5440 ve 5396 destek olarak izlenebilir. 5601, 5646, 5685 ve 5729 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.1667 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.1465, 20.106, 20.066 ve 19.985 destek olarak izlenebilir. 20.187, 20.227, 20.2675 ve 20.348 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ