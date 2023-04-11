Makroekonomik veri tarafında bu sabah Çin’de açıklanan enflasyon rakamları ılımlı bir tablo çizerken günün devamında piyasalara yön verebilecek önemde bir veri bulunmuyor. IMF ise küresel ekonomik görünüm raporu ve küresel finansal istikrar raporlarını yayımlayacak. Raporlarda özellikle küresel büyümeye dair risklerin ne derece yüksek görüldüğü önemli olacaktır. İçeride ise seçim tarihi giderek yaklaşırken YSK bugün milletvekili aday listelerinin incelenme sürecini tamamlayacak.

TL: Dolar endeksinin güç kazanarak başladığı yeni haftada TL ise son dönemlerde olduğu gibi göreceli zayıf bir tablo çizmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün USD/TL’de 19,28’in üzerindeki rakamların test edildiğini gördük. Tahvil bono piyasasında ise kısa ve uzun vadeli tahviller arsındaki makasın açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda 2 ve 10 yıl vadeli tahviller arasındaki makas 4 puanı aşmış durumda. Nisan ayı borçlanma programı çerçevesinde dün 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ihracını gerçekleştiren Hazine ise bugün 3 ve 10 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Makroekonomik veri tarafında ise dün yurt içinde cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı rakamları açıklandı. TCMB verilerine göre cari açık Şubat’ta 8,78 milyar dolar olurken işsizlik oranı ise %10 olarak gerçekleşti. Her iki veri de piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratmadı.

Borsa İstanbul: Avrupa piyasalarının kapalı olduğu güne oldukça güçlü bir performans ile başlayan BIST-100 endeksi günü teknik açıdan oldukça kritik bir direnç olarak gördüğümüz 5000 puanın net şekilde üzerinde tamamlamayı başardı. Bu noktanın üzerinde kalınmasının kısa vadeli görünümün iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda yukarıda sırasıyla 5180 ve 5250 puan seviyelerini sonraki direnç noktaları olarak izleyeceğiz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5716.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5677, 5631, 5591 ve 5546 destek olarak izlenebilir. 5757, 5803, 5843 ve 5889 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

Kaynak: Matriks

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.6948 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.6750, 19.6355, 19.5965 ve 19.5175 destek olarak izlenebilir. 19.7145, 19.7540, 19.7935 ve 19.8720 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ