Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşirken şirketin payları için, 442.795 yatırımcı talepte bulundu.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arz sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada şirketin toplamda 340.370.703 TL nominal değerli paylarının halka arz edildiği bildirildi. AKFYE payları, talep toplama sürecinde 9,8 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Böylece halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşti.

Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu çalışanlarından yaklaşık 1,41 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 17,69 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,89 katı talep geldiği bildirildi. Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olurken bu tutar, tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katı oldu.