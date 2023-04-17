Bankalardan kredi ya da kredi kartı kullanan ve borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar kara kara ne yapacağını düşünüyor. Özellikle ekonomik koşulların her geçen gün zorlaşması nedeniyle borçlar dağ gibi büyürken borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar borç kapatma kredilerini araştırmaya koyuluyor. Cumhurbaşkanı Onaylı borç kapatma kredisi müjdesi 3 bankadan geldi. Borcu olan tüm vatandaşlara rahat nefes aldıracak Kampanyayı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapıyor. Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi şartları da netleşti. Borcu olan Milyonlar bu kampanya ile birlikte borç yükünden tamamen kurtulacak.

Türkiye'nin ekonomisinin Her geçen gün daha da kötüye gitmesi vatandaşı ne yazık ki borç yüküyle karşı karşıya bıraktı. Alım gücü düşen vatandaşlar borçlarını ödemekte zorlanırken kredi ve kredi kartı borçları adeta dağ gibi büyüdü. Neyse ki borcu olan vatandaşların yüzünü güldürecek Kampanyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kamu bankaları Cumhurbaşkanı onaylı borç kapatma kredisine imza attı. Ziraat Vakıf ve Halkbank vatandaşın borç yükünden kurtulması için düğmeye bastı. Peki, Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi şartları neler? Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi kampanyası ne zaman başlıyor nasıl başvuru yapılır?

CUMHURBAŞKANI ONAYLI BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞLADI

Bankalara kredi borcu olan Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için Cumhurbaşkanı onaylı borç kapatma kredisi imkanı başladı. Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi 2023 başvuru şartları da belli oldu. Başka bankalara borcu olan vatandaşlar borçlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halk Bankası taşıyarak borç yükünden tamamen kurtulabiliyor. Borç kapatma kredisi şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşından büyük olmak ve bankaların Kara listesinde olmamak gibi şartlar bulunuyor.

100.000 TL LİMİTLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİLİYOR

Borcu olanların rahat bir nefes alabilmesi için bankalar tarafından 100.000 TL limitli borç kapatma kredisi desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank borç kapatma kredisi başvurusu şubelerden yapılabildiği gibi mobil ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabiliyor. Borç kapatmak başvurusu sırasında borçlarınızın tamamını kamu bankalarına taşımanız gerekiyor. Bankalar bu Kredi türüne borç transfer kredisi adı da veriyor. Diğer bankaları olan borçlarınızı tek bir bankada toplayarak daha düşük faiz oranı ve daha uzun vade seçenekleri ile ödeme şansına Bu sayede sahip oluyorsunuz.

Devlet bankaları borç kapatma kredisi konusunda en uygun faiz oranlarını sunan bankalar oluyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın borç kapatma kredisi 0.79 faiz oranından başlayan faizlerle sunuluyor. Tabii ki çekeceğiniz kredi için sizin Kredi notunuz da önemli. Kredi notuna göre faiz oranı belirleniyor.