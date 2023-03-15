Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başlamıştır. Bu filmdeki "Nihal" rolüyle aynı yıl düzenlenen yirmi altıncı SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü almıştır. Bu filmdeki başarısıyla beraber, "Kızlar Yurdu", "Sıla" ve "Haneler" gibi yapımlarda bulunmuştur.

Filmografisi

Filmler

  • Kader Postası 2019
  • Kızlar Yurdu 2006
  • Sessiz Gece 2005
  • Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Nihal) 2004

Diziler

  • Sıla (Narin) 2006
  • Haneler 2009
  • Mazi Kalbimde Yaradır 2011
  • Bir Yastıkta 2013
  • Böyle Bitmesin 2013

Boncuk Yılmaz
Doğum Boncuk Makbule Yılmaz
13 Mayıs 1980 (42 yaşında)
İstanbul, Türkiye
Meslek Oyuncu
Etkin yıllar 2004-günümüz
Evlilik

Fethi Kantarcı (e. 2013)
Çocuk(lar) 1