Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başlamıştır. Bu filmdeki "Nihal" rolüyle aynı yıl düzenlenen yirmi altıncı SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü almıştır. Bu filmdeki başarısıyla beraber, "Kızlar Yurdu", "Sıla" ve "Haneler" gibi yapımlarda bulunmuştur.
Filmografisi
Filmler
- Kader Postası 2019
- Kızlar Yurdu 2006
- Sessiz Gece 2005
- Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Nihal) 2004
Diziler
- Sıla (Narin) 2006
- Haneler 2009
- Mazi Kalbimde Yaradır 2011
- Bir Yastıkta 2013
- Böyle Bitmesin 2013
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Boncuk Yılmaz
|Doğum
|Boncuk Makbule Yılmaz
13 Mayıs 1980 (42 yaşında)
İstanbul, Türkiye
|Meslek
|Oyuncu
|Etkin yıllar
|2004-günümüz
|Evlilik
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Fethi Kantarcı (e. 2013)
|Çocuk(lar)
|1