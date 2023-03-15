Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başlamıştır. Bu filmdeki "Nihal" rolüyle aynı yıl düzenlenen yirmi altıncı SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü almıştır. Bu filmdeki başarısıyla beraber, "Kızlar Yurdu", "Sıla" ve "Haneler" gibi yapımlarda bulunmuştur.

Filmografisi

Filmler

Kader Postası 2019

2019 Kızlar Yurdu 2006

2006 Sessiz Gece 2005

2005 Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Nihal) 2004

Diziler

Sıla (Narin) 2006

(Narin) 2006 Haneler 2009

2009 Mazi Kalbimde Yaradır 2011

2011 Bir Yastıkta 2013

2013 Böyle Bitmesin 2013

2013