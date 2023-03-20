Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra başka yerde çalışmayan Fatih Terim'e,  partilerden teklif gittiği öğrenildi. Siyasete girmek gibi bir niyeti olmadığı belirten Terim gelen  teklifleri kibarca reddettiği iddia edildi.

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Milletvekilinin teklifini reddettiği iddiası 14 Mayıs seçimleri öncesinde görevde kalan partilerden Fatih Terim'in mecliste sandalye kazandığı söyleniyor. İddiaya göre tecrübeli Hocanın teklifleri kibarca reddederek siyasete girmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi