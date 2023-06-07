Yalı Çapkını dizisi, Star TV'nin büyük bir başarı yakalayan ve reyting rekorları kıran yapımlarından biri olarak büyük bir heyecanla izleniyor. Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterini oynayan Mert Ramazan Demir, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor.

Bilal Özcan ve Onur Akay'dan, bomba iddia!

Tv'de yayınlanan magazin programında Bilal Özcan ve Onur Akay, Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan ve Afra Saraçoğlu'nun sözlendiğini iddia ettiler. Bir otel odasında aralarında söz yüzükleri takan ikilinin yakın çevresi dışında kimsenin bilmediği ve yapım ekibinden izin alınarak düğün yapacaklarını belirttiler.

Yalı Çapkını Sezon Finali