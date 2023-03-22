Avrupa devletleri ; 1830'lardan itibaren Ermenileri açtığı ajan okullarında yetiştirip kışkırtır ve silahlandırırken, Kürt diye bir topluluğu maşa olarak kullanmak için yetiştirmeye başladı.

Avrupalılar özellikle Balkan, Cihan ve İstiklal Harpleri sırasında ve sonrasında Ermenileri ve Kürtleri siyasi maksatlarla korkunç şekilde kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Avrupalıların Ermenileri ve Kürtleri siyasi maksatlarla kullanmalarının asıl amacı Türkiye'yi yerinde saydırmak , mümkünse bölmektir.

Daha önce " şark meselesi " dedikleri "Büyük Ortadoğu Projesi " olarak devam etmektedir. Bu projenin amacı , Türk coğrafyasına gerçekleşecek işgallerle dar bir alana hapsetmektir.

Bu maksatla , Türkiye Türklerinin kafasına, "Doğu Anadolu Kürt bölgesidir ! Bölüneceksiniz. "

Türkler bu toprakları alırken karşılarına ne Rum çıktı , ne Ermeni çıktı, ne de Kürt çıktı. Türkler Anadolu topraklarını Doğu Roma'dan aldılar. Bu toprakları bölmek ve birilerine peşkeş çekmek istiyorlarsa , önce Doğu Roma'yı hortlatmaları gerekir ki gelsin topraklarını geri alsın.

Ne Doğu'da ne de Batı'da kimseye verecek tek santimetrekare toprağımız yoktur. Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu , Türkoğlu Türk toprağıdır ve burada daima çoğunluk Türklerdir. Güneydoğu'yu ihmal ettiğimiz de yalandır.

Buradan özellikle söylüyorum ,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istemediği hiçbir devlet , Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde veya ona komşu olarak yaşayamaz.

Bardak taşmayı görsün. Bu sel öyle bir sel olur ki önünde yedi cihan duramaz.

( Kaynak : Prof. Dr. Turan Yazgan )

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AH BU TÜRK'LÜK İÇİN ATAN KALBİM VE DİLİM....

Okuduğum bir kitapta yazar şöyle diyor ;

" Önce ülkem" yaklaşımın ne kadar başarıya ulaştığı tartışılır. Ancak " Sonra partim , sonra ben " yaklaşımının iflas ettiği açıktır.

Bundan sonra MHP'de " kol kırılır , yen içinde kalır " mantığıyla bir yere varılamayacağı anlaşılacak mı bilinmez.

Bir Türk milliyetçisi , Ülkücüsü olarak gönül isterdi ki , MHP artık çağa uygun hareket ederek Türk gençliğini çağdaş yönde eğitilmesi ve yetiştirilmesine öncülük etmesi .

Şimdiye kadar terör örgütünden daha tehlikeli olan tarikat , cemaat ve din tüccarları için bir mücadele ettiğine şahit olmadık. Aynı terör örgütü FETÖ"nun faaliyetlerini bildikleri halde müdahale , deşifre ve mücadele etmedikleri gibi.

Artık anlamalıdır , Atatürk ideallerinin önemi ; Türk'ün yaşama ve yüceltme gayesi olduğunu ilan etmelidirler.

Bilinmesi gerekir artık öyle din ile siyasetin beraber yürüyemeyeceğini.

Bilmesi gerekir artık liderler de eleştirilir...

Modern ve çağdaş atılımlar, uygulamalar yapılarak Türkiye'nin önünü açma yönüne gidilmelidir.

İşte bu uygulamalar , terör örgütlerinin kendilerine yandaş aramanın önünü de kesecektir.

Bir olacağız ki bizi bizden etmeye çalışanlar hüsrana uğrasınlar...

Sevgi ve Saygılarımla.