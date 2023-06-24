Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bolu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Bolu ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Bolu Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Bolu / Merkez / Bolu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|441,60
|3,78
|3,81
|Bolu / Merkez / İzzet Baysal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|408,58
|8,47
|8,79
|Bolu / Merkez / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|372,15
|15,31
|17,12
|Bolu / Gerede / Gerede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|359,41
|18,18
|13,08
|Bolu / Gerede / Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|274,21
|47,38
|46,08
|Bolu / Merkez / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|261,97
|53,54
|–
|Bolu / Mengen / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|259,90
|54,67
|–
|Bolu / Merkez / İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|257,71
|55,87
|55,86
|Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|251,37
|59,45
|–
|Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|244,82
|63,4
|–
|Bolu / Gerede / Gerede Eyüp Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|239,65
|66,63
|–
|Bolu / Merkez / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|225,02
|76,47
|55,29
Bolu ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak niteliktedir.
Bolu Fen Lisesi, 441,60 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ise öğrencilere farklı eğitim programlarıyla seçenekler sunmaktadır.
Bolu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Bolu ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ