Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bolu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Bolu ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Bolu Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Bolu / Merkez / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 441,60 3,78 3,81 Bolu / Merkez / İzzet Baysal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 408,58 8,47 8,79 Bolu / Merkez / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 372,15 15,31 17,12 Bolu / Gerede / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 359,41 18,18 13,08 Bolu / Gerede / Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 274,21 47,38 46,08

Bolu / Merkez / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 261,97 53,54 – Bolu / Mengen / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 259,90 54,67 – Bolu / Merkez / İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 257,71 55,87 55,86 Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 251,37 59,45 – Bolu / Merkez / İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 244,82 63,4 – Bolu / Gerede / Gerede Eyüp Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 239,65 66,63 – Bolu / Merkez / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 225,02 76,47 55,29

Bolu ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak niteliktedir.

Bolu Fen Lisesi, 441,60 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ise öğrencilere farklı eğitim programlarıyla seçenekler sunmaktadır.

Bolu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Bolu ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir