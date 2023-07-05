Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence buluşması GameX, 30 Ağustos’ta başlıyor. 30 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX 2023’te Tencent, 4 yeni oyununun tanıtımını yanı sıra oyuncular için heyecan verici çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Her yıl 100 binin üzerinde gencin ziyaret ettiği GameX’in 17. yılında, 150 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Tencent, GameX 2023’te 4 yeni oyunun tanıtımını yapacak

GameX 2023’e 1.500 m2’lik stantla katılacak olan Tencent, Türkiye’nin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın yanı sıra 4 ayrı oyunu için hazırlanan etkinlik alanlarıyla oyun severleri karşılayacak. Stantlarına kuracakları dev sahnede ünlü isimlerden çeşitli sahne performansları ve 40’ı aşkın içerik üretici ile buluşma etkinlikleri düzenleyecek olan Tencent ayrıca GameX ziyaretçilerine özel olarak Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecanlı Watch Party etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, GameX 2023’teki yeni oyunlarının lansmanlarıyla birlikte Tencent’in Türkiye pazarındaki çalışmalarını şu sözlerle açıkladı:

“Bu yıl GameX’te hem çok daha büyük bir alana yayılıyor hem de uzun süredir üzerinde çalıştığımız büyük projeleri ilk defa oyun severler ile buluşturuyoruz. PUBG MOBILE ile fuarda çeşitli sahne performansları, buluşma etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu birbirinden heyecanlı aktivitelere imza atacağız. Oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan UNDAWN ve yakın zamanda Türkiye’deki oyun severlerle buluşturacağımız SYNCED, Honor of Kings ve NBA Infinite oyunlarımızın tanıtımını da GameX fuarında gerçekleştireceğiz. Ayrıca 500.000 TL ödül havuzu ile Türkiye’nin en büyük amatör topluluk turnuvası olan 3. Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecan dolu Watch Party etkinliği ile esporun rekabetçi ruhunu GameX ziyaretçilerine yaşatacağız. Bizim için en önemli gelişmelerden biri de esporun en büyük organizasyonlarından olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) finallerine bu yıl ilk kez İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmamız. Tüm dünyanın gözünü Türkiye’ye çevirecek bu büyük etkinlik öncesi oyuncularımız, içerik üreticilerimiz, esporcularımız ve tüm paydaşlarımızla GameX’te bir araya gelmek için heyecanlıyız.”

“GameX 2023 ziyaretçileri oyuna doyacak”

Bölgenin, sektöründeki en büyük buluşması olan GameX 2023’ün 20 bin m2’lik alanında birçok katılımcı markanın standının yanı sıra konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, robot yarışları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümü yer alacak. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda gerçekleşecek olan buluşma; 3 salon, açık alan ve toplantı salonlarından oluşacak.

Rönesans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, GameX 2023’te ziyaretçileri bekleyen yeniliklerin altını çizdi.

“Rönesans Fuarcılık olarak 42 yıldır Türkiye’de sadece oyun ve teknoloji buluşmaları düzenliyoruz. Kendi sektörlerinin lideri olan sponsorların katkısı, yazılı, görsel ve dijital medyanın desteği ve 150 bini aşkın her yaştan ziyaretçimizin gücüyle gerçekleşecek olan GameX 2023’te oyun ve teknoloji markalarının yanı sıra gençleri hedefleyen her kategoriden yerli ve uluslararası markalar da yer alacak. Ayrıca Tencent’in standıyla da GameX 2023 ziyaretçileri 4 gün boyunca oyuna doyacak.”

“Sektör profesyonelleri GameX 2023 konferanslarında buluşacak”

Sektör profesyonelleri bu yıl da GameX 2023’te bir araya gelecek. Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory partnerliğinde GameX 2023 B2B “Developer Conference” ve toplantılar düzenlenecek.

Game Factory CEO’su Erdal Sarı, GameX 2023’te sektör profesyonellerine yönelik sunulacak olan içerikleri paylaştı.

“Bölgenin en büyük oyun buluşması GameX ile olan partnerliğimize bu yıl da devam ettiğimiz için heyecanlıyız. Geçtiğimiz sene 1500’in üzerinde sektör profesyonelini buluşturup oyun sektöründe yatırım, mobil oyunlar, blockchain gibi temalarda konferanslar düzenlemiştik. Bu yıl da GameX’te hem sektör liderlerinin hem yatırımcıların hem de sektöre yeni girenlerin faydalanabileceği konferanslar, toplantılar ve indie alanını organize edeceğiz.”

Biletler 15 Temmuz’da satışta

30 Ağutos – 2 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşecek olan bölgenin en büyük oyun buluşması GameX 2023’ün biletleri, 15 Temmuz’da satışa çıkacak. Hem ziyaretçiler hem de sektör profesyonelleri, GameX 2023 için güncel bilgilere gamex.com.tr adresinden ve GameX’in sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.