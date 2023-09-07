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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirilmesine karar verdi.

Türk futboluna ve Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eden stadyum, yenilemek için 2013 yılında yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016’da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını yeniden açan hibrit çim zemine sahip Türkiye’nin ilk akıllı stadı, yeni haliyle 7. yılını geride bıraktı.

Dünyanın ve Türkiye’nin en güzel statları arasında yer alan 42 bin 500 civarında seyirci kapasiteli Beşiktaş Park, çevre ve engelli dostu mimarisiyle öne çıkan teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Stat, 2016'da dünyanın saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017’de ise İspanya’da düzenlenen "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017"de "Yılın Projesi" seçildi.

2019 UEFA Süper Kupa maçı

Beşiktaş Park, açıldığı günden itibaren önemli etkinliklerin de ev sahibi oldu.

Vodafone Park ismiyle hizmet verdiği yıllarda 14 Ağustos 2019'da iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde Dolmabahçe'de İstanbul Boğazı'nın incisi stadyumda karşı karşıya geldi. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta Chelsea'ye penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve stadyum tarihi günlerinden birini yaşadı.

İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara yansıdı. Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

Vodafone Kupası'nda Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın takımları karşılaştı

Süper Kupa Finali'nin yanı sıra 2020'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya'dan Atletico Madrid'in kadın takımı Vodafone Kupası'nda, o zamanki adıyla Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Stadyum 2018 yılında Shakira’nın "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul’da verdiği konsere, 2020 yılında da Türk pop müziği sanatçısı Edis’in sahne aldığı, Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı.